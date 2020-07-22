2020-07-22T15:00:53+03:00
Общество

Андрей Травников: «Новосибирск получит 100 миллионов рублей в рамках проекта «Народный бюджет»

Средства пойдут на развитие общественного транспорта областного центра. За это направления проголосовало больше всего новосибирцев в рамках проекта «Народный бюджет»
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Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО.Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО.
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На заседании правительства Новосибирской области, которое провёл губернатор Андрей Травников, утвердили распределение средств областного бюджета между территориями Новосибирской области по направлениям, имеющим приоритетное значение для жителей.

- Это пример прямой демократии, когда жители различных муниципалитетов напрямую высказывают мнение по насущным, актуальным вопросам. Средства выделены целевым образом из федерального бюджета: Новосибирской области была предоставлена сумма для распределения в объеме 300 млн рублей. Мы ее, конечно же, предварительно расписали по муниципалитетам по принципу количества проживающих, - рассказал глава региона.

Новосибирск получит 100 млн рублей, Бердск - 15 млн рублей, Искитим - 12 млн рублей. Как отметил Андрей Травников, города проголосовали по-разному: новосибирцы выбрали развитие общественного транспорта.

- Как вы помните, мы в прошлом году даже проводили выездное совещание, на территории ПАТП-4, где приняли решение об обновлении подвижного состава. И эта сумма, 100 млн рублей, с учетом мнения жителей, с учетом результатов голосования, в Новосибирске будет направлена на эти цели, - отметил Травников.

В Бердске жители проголосовали за улучшение состояния улиц и дорог, дорожной сети. В Искитиме - за развитие общественного транспорта, в городе Обь - за улучшение ситуации в сфере ЖКХ.

Кольцово проголосовало за развитие школьного образования. Губернатор добавил, что жителям наукограда не придется долго ждать, потому, что закончено строительство новой, большой школы в Кольцово. А грант, который будет направлен наукограду, администрация использует для дополнительной комплектации этой новой школы чем-то современным и важным для детей и педагогов.

- Я считаю, что опыт достаточно успешный, и мы будем стараться использовать его и в дальнейшем. И насколько позволят все наши бюджетные процедуры, хотелось бы это голосование применять и в дальнейшем, может быть в большем масштабе, по суммам, - подчеркнул Андрей Травников.

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