Эпичная погоня новосибирских гаишников за угонщиком «Жигулей» попала на видео

22 Июль 2020 2020-07-22T14:29:23+03:00

Водителя сильно заносило - в итоге он врезался в две машины. Фото: стоп-кадр

Изменить размер текста: A A

Ранним утром в Заельцовском районе сотрудники ДПС остановили пьяного водителя. Поначалу их внимание привлек автомобиль «ВАЗ-2107», который странно заносило из стороны в сторону. Сотрудник ДПС показал водителю жест остановиться, но тот проигнорировал и на большой скорости поехал дальше.

—Уходя от преследования, водитель «ВАЗа» столкнулся с автомобилями «Вольво» и «Тойота Калдина». На площади Калинина был задержан ДПС, оказав при этом сопротивление. От столкновения с другими машинами никто не пострадал. Задержанный доставили в отдел полиции «Заельцовский», — сообщили в ГИБДД по городу.

У нарушителя нашли в крови почти 0,3 промилле алкоголя. Кроме того, оказалось, что машина ему не принадлежит. Мужчину уже дважды привлекали к уголовной ответственности за угон.

В отношении сибиряка составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде и за неповиновение сотрудникам полиции. Теперь ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="384" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791987" frameborder="0"></iframe> Момент погони попал на видео.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU