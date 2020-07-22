Эпичная погоня новосибирских гаишников за угонщиком «Жигулей» попала на видео
Ранним утром в Заельцовском районе сотрудники ДПС остановили пьяного водителя. Поначалу их внимание привлек автомобиль «ВАЗ-2107», который странно заносило из стороны в сторону. Сотрудник ДПС показал водителю жест остановиться, но тот проигнорировал и на большой скорости поехал дальше.
—Уходя от преследования, водитель «ВАЗа» столкнулся с автомобилями «Вольво» и «Тойота Калдина». На площади Калинина был задержан ДПС, оказав при этом сопротивление. От столкновения с другими машинами никто не пострадал. Задержанный доставили в отдел полиции «Заельцовский», — сообщили в ГИБДД по городу.
У нарушителя нашли в крови почти 0,3 промилле алкоголя. Кроме того, оказалось, что машина ему не принадлежит. Мужчину уже дважды привлекали к уголовной ответственности за угон.
В отношении сибиряка составили административный протокол за вождение в нетрезвом виде и за неповиновение сотрудникам полиции. Теперь ему грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.
Момент погони попал на видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU