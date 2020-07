Накрашенный парень в юбке показал чувственный танец посреди пустыни

Зажигательный испанский танец в постановке новосибирского хореографа покорил публику в Дубаи. Постановщик танца Алексей Балаш снял клип The Sand of Dance в арабской пустыне: на песке танцуют фламенко одна девушка и три парня. Зрителей больше всех удивил танцор в юбке и с мейк-апом. Хотя в Испании - это историческая традиция:

— В принципе мало кто знает, что по традиции в Испании мужчины тоже танцуют фламенко в длинных юбках. Туфли танцоров должны выбивать звуки, а на песке это невозможно — но мы смогли это передать на стадии монтажа клипа, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Балаш.

Новосибирец снимал клип вместе со своей компанией Talent Avenue, пригласив танцоров из своего шоу Bizzare. Шоу гостило на крупнейшем музыкальном фестивале в Дубае PaRUS Music Fest в 2019 году, тогда и снимался номер. Но видео доделали и выложили в Сеть только сейчас.

Новосибирский хореограф заснял танец фламенко в арабской пустыне.About Bizarre show The bizarre show is a new, exclusive, unique, creative, boutique, but so easily perceived theatrical dance-vocal show, which is embodied on the stage of the first conceptual theatre and restaurant "Bolshoi" This Ufa, Russia has not experienced, a real explosion of emotions and feelings. The bizarre show is hidden fantasies, provocative actions, and full sensual filling. The creator of the show and the famous world director and choreographer Alexei Balash Costumes Designer show - Julia Kosyak Music Composer - Andrey Pereverten Choreography by Alexey Balash We invite everyone to experience new and inexpressible emotions at the first-of-its-kind theatrical dance-vocal show Bizarre! Only in Ufa, Russia and only in the first conceptual theater restaurant "Bolshoi"! ******************************************************************** A film by Alexey Balash Video By Maxim Kolpakov Editing by Alexey Balash Executive Produced by Talent Avenue Produce by Bizarre Show Music by Andrey Pereverten Song - Spanish boy solo (vocal by Ksenya Oboroten) Song - Flamenco Dancers - Alexey Garchilin , Larisa Akhmadieva, Timur Chugaev, Evgeny Varakin ******************************************************************** Subscribe or you'll miss out! On FACEBOOK: https://www.facebook.com/BalashAlexey On TWITTER: https://twitter.com/AlexBalash85 On INSTAGRAM: https://www.instagram.com/alexbalash/ http://cyclowiki.org/wiki/Алексей_Андреевич_Балаш #shortfilm #screamfest #dance #film #alexeybalash