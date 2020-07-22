«Отчим за ним не смотрел»: на Обском море в Новосибирске утонул 8-летний мальчик

22 Июль 2020 2020-07-22T14:12:06+03:00

Он прыгнул с волнореза в воду - глубина была почти 20 метров

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В среду, 22 июля, возле пляжа в парке «У моря Обского» утонул 8-летний мальчик. Рядом был отчим, но он не проследил за ребенком. Об этом КП-Новосибирск сообщил начальник отдела Гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Советского района Юрий Перязев.

— Мальчик утонул примерно в 14:30, прыгнув с бетонного волнореза, который разделяет галечный пляж и пляж в парке на левом берегу водохранилища. Пришел он с отчимом, но тот действия пасынка не контролировал. В итоге мальчик прыгнул с волнореза, где купаться запрещено, и, можно сказать, ушел в небытие. Глубина была метров 20, от берега примерно метров 15, — сообщил КП-Новосибирск Юрий Перязев.

Возле места, где погиб ребенок, висит знак о запрете купания.

По факту начал проверку Следственный комитет Новосибирской области.

— В ходе поисковых мероприятий тело подростка было обнаружено недалеко от берега. Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы трагедии, — сообщили в СК по НСО.

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