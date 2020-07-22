2020-07-22T12:33:58+03:00
Происшествия

Об аварии известила сигнализация

Группа быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, выехав по сигналу тревоги в ресторан, обнаружила коммунальную аварию
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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Охранно-пожарная сигнализация в ресторане самообслуживания, находящемся в центре Новосибирска на Красном проспекте, сработала в 23:26 во вторник 21 июля. Сигнал поступил в дежурную часть ГВАРДИИ и на место происшествия был направлен 75-й экипаж ГБР. Уже через 4 минуты бойцы были на объекте и установили, что ресторан закрыт. Следов взлома, проникновения или возгорания обнаружить не удалось.

Попав внутрь, гвардейцы сразу увидели на полу большую лужу воды. Детальный осмотр показал, что горячая вода капает сверху, стекая по вытяжной металлической трубе. Датчик пожарной сигнализации, расположенный рядом, отреагировал на изменение температуры окружающего воздуха и передал сигнал тревоги. Благодаря этому и стало известно о произошедшей аварии.

Выяснив все обстоятельства происшествия, экипаж ГБР убыл с объекта, а вызванный сотрудник ресторана остался дожидаться аварийную бригаду.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».

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