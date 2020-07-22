В Новосибирске мотоциклист врезался в «Жигули»: момент столкновения попал на видео
В среду, 22 июля, в Ленинском районе Новосибирска столкнулись мотоциклист и «Жигули». Авария произошла рано утром у дома №30 на улице Станционная. По словам очевидцев, машина, поворачивала налево и не пропустила байкера. Он со всего маху влетел в автомобиль.
Момент столкновения попал на камеру уличного наблюдения.
На кадрах видно, что мотоциклист врезается в «Жигули» в то время, как машина поворачивает. На переднем сидении сидит на вид пожилая пара. Водитель и пассажир посмотрели на мотоциклиста, и поехали дальше. Видео опубликовано в группе «АСТ-54».
Мы связались с ГИБДД Новосибирска и попросили прокомментировать ситуацию.
— В дежурную часть такая заявка не поступала, — ответили КП-Новосибирск в Госавтоинспекции.
О состоянии пострадавшего неизвестно. На кадрах видно, что мотоциклист после столкновения смог встать на ноги, но он едва на них держался.
В Новосибирске мотоциклист влетел в "Жигули".
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ИСТОЧНИК KP.RU