13 024 рубля в месяц, чтобы переехать в жилой комплекс возле площади К. Маркса

22 Июль 2020 2020-07-22T09:44:17+03:00

13 024 рубля* - ежемесячный платеж по ипотечной программе «Господдержка-2020» при покупке однокомнатной квартиры площадью 37,3 кв. м в ЖК «Акация на Ватутина», который возводится в 1,8 километра от станции метро «Площадь Маркса»

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От нового жилого комплекса до центра новосибирского левобережья всего 6 минут на автомобиле или четыре остановки на общественном транспорте.

Сейчас открыты продажи трехсекционного 17-этажного многоквартирного дома № 1 ЖК «Акация на Ватутина». Срок сдачи дома № 1 - февраль 2022 года.

ЖК «Акация на Ватутина» расположен на одной из центральных транспортных магистралей левого берега - улице Ватутина, соединяющей Ленинский и Кировский районы. В пяти минутах ходьбы от жилого комплекса, не переходя дорогу, остановка «Лыжная база», с которой до площади К. Маркса можно добраться на общественном транспорте примерно 20 видами маршрутов. На автомобиле до метро можно доехать всего за 6 минут, а если в другую сторону, то уже через 3 минуты вы будете в ТРЦ «Мега». Кроме того, рядом с ЖК «Акация на Ватутина» выезд на Бугринский мост, благодаря которому можно без пробок добраться на правый берег, в центр Новосибирска.

ЖК «Акация на Ватутина» состоит из четырех 17-этажных панельных многоквартирных домов, которые строятся по быстровозводимой технологии. Яркие фасады жилого комплекса разбавят монотонность ежедневных пейзажей и станут настоящим украшением данной локации. Еще одно преимущество ЖК - 576 парковочных мест. А это значит, что у будущих жильцов не будет проблем с размещением своих автомобилей.

Работы на стройплощадке идут полным ходом. Сейчас ведется монтаж 4-го этажа первой блок-секции.

Девелоперская компания «Акация» приглашает всех желающих посетить комфортный офис на строительной площадке ЖК «Акация на Ватутина», чтобы получить подробную консультацию о жилом комплексе и оценить масштаб строительства и местоположение объекта.

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* Программа «Господдержка-2020». Стоимость квартиры - 2,3 миллиона рублей. Ставка - 5,85%. Срок кредита - 20 лет. Первоначальный взнос - 20%.

Отдел продаж ЖК «Акация на Ватутина»

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607,

тел. (383) 258-77-44

акация54.рф

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Застройщик: ООО СЗ «Акация на Ватутина». Проектная декларация на сайте: акация54.рф

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