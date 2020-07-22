Детские площадки на Киевской улице Новосибирска отремонтируют по гарантии

22 Июль 2020 2020-07-22T07:27:21+03:00

Подрядчик бесплатно устранит выявленные через год после благоустройства недочеты

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Инспекцию дворовых территорий между домами 11, 13 и 15 по Киевской улице областного центра провел зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Козловский.

- Так как благоустройство проводилось в рамках партийного проекта «Городская среда», то региональное отделение «Единой России» взяло на себя контроль за качеством проведенных работ. Это - систематическая работа, которая проводится на всех сданных объектах, - прокомментировал парламентарий.

Жители рассказали, что часть оборудования не выдержало интенсивной эксплуатации, например, было обнаружено нарушение целостности резинового покрытия. Однако эта проблема была оперативно решена - подрядчик исправил дефект по гарантии. Кроме этого к 1 сентября будет заменена лавочка и урны.

Дмитрий Козловский напомнил, что в ходе проведенного комплексного благоустройства придомовых территорий по Киевской улице во дворах появились пешеходные дорожки, организованы парковочные карманы, возведены огражденные спортивная и детская площадки, установлены лавки и урны.

- Жители очень довольны, они принимали самое активное участие в проектировании: где будет площадка, где ограждение, где парковочный карман. Это очень важно. Почему? Потому что, когда жители самостоятельно принимают такое решение, они следят за тем, чтобы всё это сохранилось, - отметил Дмитрий Козловский.

Парламентарий добавил, что в рамках поездок по территориям он также собирает наказы от избирателей. В числе первых поступило обращение по поводу обустройства площадки для выгула собак взамен снесенной при строительстве ледового дворца.

- Мы уже подыскали место, нашли средства. На следующий год будем заниматься этим объектом, - заверил он.

Напомним, всего за прошлый год в регионе было благоустроено 189 объектов. Работы проводились на территории 57 муниципальных образований Новосибирской области.