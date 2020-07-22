Под Новосибирском 11-летние мальчики угнали два автомобиля за один день
Под Новосибирском, в Карасукском районе, полицейские поймали двух 11-летних мальчиков. Их обвиняют в угоне двух автомобилей: «ВАЗ-21113» и «ВАЗ-21120». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Вечером 21июля в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-21113 от дома по улице Кутузова в городе Карасуке. Предположительно подростки воспользовались тем, что двери машины были не заперты, а в зажигании остался ключ, — рассказали в ведомстве. — Машину они бросили в трех километрах от места угона автодороге «Новосибирск — Карасук».
В ходе расследования выяснилось, что утром в этот же день подростки уже угоняли автомобиль на улице Терешковой в Карасуке. Его они бросили в 7 километрах от места угона.
Известно, что оба мальчики стоят на учете в ПДН: ранее они уже портили чужое имущество. Они проживают в селе Чернокурье Карасукского района.
Подростки во всем признались. Проводится проверка, после которой будет принято решение.
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