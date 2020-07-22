Погода в Новосибирске на 22 июля 2020 года: подует северный ветер
Погода в Новосибирске 22 июля 2020 года: аномальную жару сменила прохладная погода.
Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— Утром ожидается погода без осадков. Ветер будет северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит +19, +21 градусов. Ближе к обеду столбик термометра поднимется до +22, +24 градусов в Новосибирске, по области будет чуть теплее — до +26 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
Прогноз «Яндекса» обещает утром более прохладную погоду — +14 градусов, днем +21 градус, вечером +19 градусов. По данным «Яндекса» погода будет солнечной.
Напомним, прошлую неделю Новосибирск изнывал от аномальной жары. Местами столбик термометра поднимался до +35 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU