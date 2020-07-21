«Сказал, что отдыхает на озере с другом»: в Новосибирске ищут 28-летнего мужчину с татуировкой

21 Июль 2020 2020-07-21T19:03:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут в Новосибирске 28-летнего Рыжкина Романа Олеговича. Сибиряк пропал 16 июля, когда отдыхал на озере. Но куда он ушел и с кем отдыхал, до сих пор неизвестно.

— Мужчина утром поехал отдыхать на озеро «Спартак», на работу не выходил. Вечером домой не вернулся, родные стали звонить ему после полуночи. Телефон сначала был в сети, потом связь пропала. Никакой информации о несчастном случае на этом озере ни в аварийные службы, ни к нам от свидетелей, ни в полицию не поступало. Странно то, что по телефону он говорил родным, что отдыхал на озере с другом. На деле оказалось, что друг его в тот день не видел, а был на работе, — сообщила КП-Новосибирск руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

На правой руке у пропавшего татуировка. Фото: «Лиза Алерт»

У пропавшего мужчины рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. Из дома он ушел в белой футболке, темно-синих спортивных штанах, синих кроссовках и темно-синей кепке. На правой руке татуировка с надписью «Victoria».

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU