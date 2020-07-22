Новосибирцы делят рекордный урожай грибов в лесу с медведями
Новосибирцы собирают крупный урожай белых грибов в Караканском бору: сибирячка Елена Ефимкина похвасталась крупным урожаем грибов — вдвоем с ребенком она собрала четыре ведра. Она призналась, что сейчас часто собирает по пять ящиков с одного и того же места - это две сопки, которые находятся всего в 50 метрах от дороги, недалеко от села Абрашево.
- Там часто бродят медведи. В Колывани косолапые тоже выходят к людям, - рассказывают сибиряки в группе «Грибы и грибные места НСО».
Как вам такой урожай? Фото: Елена ЕФИМКИНА.
Да и других лесных обитателей грибники могут запросто встретить:
- В Каракане со стороны Завьялово пока чисто, нет медвежьих следов. Змеи — да! Лоси и косули, дикие козы, глухари и так далее — все это видела. А вот на границе Новосибирской и Кемеровской области медведей предостаточно, - рассказала КП-Новосибирск Елена Ефимкина.
Женщина ходит за грибами с трех лет и знает, как прогнать косолапого. В лес сибирячка берет свисток: его громкий звук сможет испугать медведя. Еще неплохо помогает стук ложки о котелок.
Еще желательно обходить медвежьи тропы — рядом с водоемами и малиной. Если вы все же встретились с животным, ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной и бежать. Елена советует отступать постепенно.
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