2020-07-21T18:00:53+03:00
Общество

«Роем яму, а сами туда не хотим»: конкурс по копанию могил перенесли в Новосибирск из-за коронавируса

Пройдет необычный конкурс в 2021 году
Надежда РЫЖКИНА
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Участники должны будут выкопать могилу по определенным параметрам - чтобы туда с первого раза вошел гроб.Участники должны будут выкопать могилу по определенным параметрам - чтобы туда с первого раза вошел гроб.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Необычное соревнование захотел провести омский союз ритуальных организаций «Наследие». В поселке Восход под Новосибирском в мае 2021 года он проведет первый в России конкурс «Могильный беспредел» — копание могил на скорость. Соревнование должно было пройти в августе 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли.

— Проведение массовых мероприятий возможно только с использованием масок, перчаток, санитайзеров и соблюдением социальной дистанции. Это противоречит духу соревнований, так как на мероприятие было заявлено большое количество участников. Конкурс переносится, так как здоровье участников превыше всего, — написали представители «Наследия» в соцсетях.

Сначала «Могильный беспредел» должен был пройти в Омске. От участников требовалось как можно быстрее выкопать 2 метра в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 в глубину — так чтобы туда с первого раза вошел гроб. Цель необычного конкурса — поднять престиж профессии могильщика и привлечь внимание молодежи к работе в сфере ритуальных услуг, говорят в организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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