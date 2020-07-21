«Роем яму, а сами туда не хотим»: конкурс по копанию могил перенесли в Новосибирск из-за коронавируса

21 Июль 2020 2020-07-21T18:00:53+03:00

Участники должны будут выкопать могилу по определенным параметрам - чтобы туда с первого раза вошел гроб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Необычное соревнование захотел провести омский союз ритуальных организаций «Наследие». В поселке Восход под Новосибирском в мае 2021 года он проведет первый в России конкурс «Могильный беспредел» — копание могил на скорость. Соревнование должно было пройти в августе 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли.

— Проведение массовых мероприятий возможно только с использованием масок, перчаток, санитайзеров и соблюдением социальной дистанции. Это противоречит духу соревнований, так как на мероприятие было заявлено большое количество участников. Конкурс переносится, так как здоровье участников превыше всего, — написали представители «Наследия» в соцсетях.

Сначала «Могильный беспредел» должен был пройти в Омске. От участников требовалось как можно быстрее выкопать 2 метра в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 в глубину — так чтобы туда с первого раза вошел гроб. Цель необычного конкурса — поднять престиж профессии могильщика и привлечь внимание молодежи к работе в сфере ритуальных услуг, говорят в организации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU