«Расширили на одну полосу»: в Новосибирске перестраивают въезд в Академгородок

21 Июль 2020 2020-07-21T16:32:44+03:00

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В Новосибирске реконструируют перекресток Бердского шоссе с проспектом Строителей. Его ремонтируют по проекту «Безопасные и качественные автодороги». Об этом сообщает «Навигатор».

Въезд на проспект Строителей со стороны Бердска уже расширили на одну полосу, отделив ее от основной трассы «островком безопасности». То же самое скоро сделают и на выезде на шоссе. Причем на светофорах будет без перерыва гореть зеленая стрелка для водителей.

— Въезд и выезд будут относительно свободными. Только появление пешеходов будет останавливать движение, — сообщил журналистам Анатолий Локоть.

Проект рассчитан на два года. Подрядчик должен полностью отремонтировать поверхность дороги до сентября. В 2021 году обновят светофоры и установят камеры видеонаблюдения. Причем камеры появятся уже к осени этого года, просто сдадут их позже. Появится и «островок безопасности» в центре перекрестка, разделяющий потоки машин.

Сейчас подрядчик почти полностью выложил бордюры на разделительных полосах, в ночную смену начали укладывать выравнивающий слой асфальта.

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