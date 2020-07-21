«Построят за 26 миллиардов рублей»: в Академгородке появится новый вирусологический центр

21 Июль 2020 2020-07-21T14:55:35+03:00

В нем будут изучать возбудителей сибирской язвы и чумы

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Во вторник, 21 июля, стало известно, что в Новосибирске создадут Евразийский вирусологический центр. Базой для него станет Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) СО РАН.

— За 26 миллиардов рублей построят вирусологический центр, лабораторные корпуса, университетскую клинику и другие объекты. В них ученые смогут проводить международные исследования инфекций, таких как чума или сибирская язва, — сообщил заместитель директора ФИЦ ФТМ Олег Пыклик.

Проектировать центр начнут в 2021 году. Деньги на постройку выделят в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.

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