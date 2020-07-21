«Его смяло в кабине»: в аварии под Новосибирском погиб водитель грузовика

На место выехали "скорая" и полиция. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Во вторник, 21 июля, в Ордынском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

— Возле поворота на село Новопичугово столкнулись грузовик и самосвал «КамАЗ». От удара кабину грузовика смяло, а его водитель от этого скончался на месте, — рассказал читатель в группе «АСТ-54».

Подробности аварии уточняет ГИБДД. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На место выехала полиция и «скорая помощь». Движение транспорта на дороге заблокировано.

— Водитель грузовика ехал по трассе в сторону Новосибирска и столкнулся со стоящим самосвалом дорожных служб, который делал ремонтные работы на этом участке дороги. Водитель грузовика погиб на месте — его зажало в кабине. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства случившегося уточняются, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

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