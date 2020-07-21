«Тому, кто найдет — фарт по жизни»: телеведущий потерял дорогую экшн-камеру под Новосибирском

21 Июль 2020 2020-07-21T11:51:54+03:00

В Сибирь он ехал на мотоцикле из Москвы

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Телеведущий программы «Ты не поверишь» Леонид Закошанский потерял под Новосибирском дорогую камеру, пока был в путешествии на мотоцикле. Ценный аппарат потерялся возле указателя рядом с деревней Нововознесенка. В качестве награды он обещает нашедшему «фарт по жизни».

— В радиусе 100 метров от этой таблички, что примерно 400 километрах от Новосибирска улетела с мотоцикла камера go pro, тому кто найдёт, гарантирую фарт по жизни, — написал Закошанский в своем Инстаграме. Как ведущий продолжит свой путь без камеры, он пока не решил.

Закошанский запланировал путешествие из Москвы в Новосибирск. Фото: leonidzakoshanskiy

На днях Леонид Закошанский также писал в что собирается проехать на мотоцикле из Москвы в Новосибирск, выкладывая фото своих приключений в «Инстаграм». Столицу Сибири он выбрал как финальную точку по простой причине — «там жена и дети». Женой Закошанского в 2017 году стала уроженка Новосибирска Жанна Лебедева.

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ИСТОЧНИК KP.RU