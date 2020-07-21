2020-07-21T09:28:15+03:00
Происшествия

Новосибирский контрактник погиб на глазах своей девушки и бывшей подружки

Сейчас этим делом занимается военная прокуратура
Татьяна СОЛОВОВА
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Парень погиб ночью 13 июля. Фото: личный архив.Парень погиб ночью 13 июля. Фото: личный архив.
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Трагедия с контрактником из Новосибирской области произошла 13 июля на воинском полигоне в Удмуртии. О том, что произошло, КП-Новосибирск рассказали друзья погибшего 22-летнего парня.

- Он сначала начал встречаться с 16-летней девушкой, а потом – с ее подругой – Владой, - рассказывают КП-Новосибирск друзья. - В четвертом часу ночи обе девушки - и бывшая, и настоящая, были на полигоне вместе с ним.

По версии девушек, которую они озвучили родным, Дмитрий залез на дерево и стал кричать бывшей, чтобы она уходила.

- Она якобы ему в ответ кричала «Ты не мужик!», - передают слова девушек друзья.

И в этот момент сук обломился, и парень погиб на глазах своей девушки и бывшей подружки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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