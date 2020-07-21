ЭПМ-НовЭЗ выпустил 1800 мальков нельмы в приток Оби

21 Июль 2020 2020-07-21T09:26:10+03:00

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В рамках компенсационных мероприятий по водопользованию завод ежегодно выпускает в Обь и ее притоки свыше 1800 мальков нельмы.

По специальной трубе-транспортеру молодняк этой редкой рыбы семейства лососевых переселили из выростного пруда в реку Томь в районе города Северск Томской области. За процессом зарыбления наблюдали специалисты Верхне-Обского ТУ Росрыболовства, Верхне-Обского филиала ФГБУ «Главрыбвод», биологи и общественники.

В пруду Томского научно-производственного рыболовного комплекса молодняк нельмы набрал вес, достаточный для безопасного развития в естественной среде. Контрольное взвешивание показало: в момент выпуска средняя штучная навеска мальков составила 1,2 грамма.

- Согласно нашей экологической политике предприятие как водопользователь участвует в искусственном воспроизводстве водных биоресурсов. До 2022 года завод выпустит в сибирские реки более 9000 мальков нельмы. Таким образом мы восстанавливаем некогда многочисленную популяцию этой ценной породы рыб, - подчеркнул управляющий директор ЭПМ-НовЭЗ Алексей Спекторук.