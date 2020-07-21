2020-07-21T08:55:01+03:00
Умные вещи

Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил дистрибуциюSIM-карт в крупнейшем российском онлайн-ретейлере Wildberries.Во время шопинга на Wildberries клиенты могут приобрести самые популярные тарифы Tele2 со скидкой до 34%
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».
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Во время пандемии Tele2 сфокусировалась на развитии цифровых каналов подключения клиентов. С выходом на популярную онлайн-площадку Tele2 расширяет присутствие в цифровых каналах дистрибуции и обеспечивает качественные подключения. Приобретая смартфон или планшет наWildberries, клиент может сразу выбрать один из самых востребованных тарифов Tele2 по выгодной цене.

Запуск продаж Tele2 на Wildberriesстартовал с четырех городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга.Еженедельно к проекту присоединяются новые регионы, а уже к концу июля комплекты для подключения к Tele2 появятся на площадке онлайн-ретейлера по всей России. АктивироватьSIM-карту можно самостоятельно с помощью мобильного приложения «Мой Tele2».

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

- В условиях пандемии мы сделали ставку на развитие онлайн-каналов продаж: вывод подключений на Wildberriesобусловлен тем, что здесь клиент может одновременно заказать товары из разных категорий, и телеком-продукты не должны быть исключением. Мы готовы присутствовать везде, где клиенту удобно покупать.По нашему мнению, продажи на крупнейшей онлайн-площадке гарантируют качественные подключения, поскольку клиент часто добавляет SIM-карту в корзину в комплекте со смартфоном. При этом современные клиенты привыкли к возможности получать SIM-карты здесь и сейчас, поэтому мы с партнером должны были организовать максимально быструю доставку. Tele2 отладила логистические процессы таким образом, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов и гарантировать высокое качество сервиса.

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