2020-07-21T07:35:09+03:00
Происшествия

Появилось видео, как в Новосибирске пытались похитить девушку

Вокруг машины собралась толпа возмущенных очевидцев
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске пытались похитить девушку. Фото: стоп-кадрВ Новосибирске пытались похитить девушку. Фото: стоп-кадр
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Во вторник, 21 июля, в Кировском районе Новосибирска двое мужчин пытались похитить девушку. Инцидент запечатлела камера наружного видеонаблюдения, установленная на доме №4 на улице Усса.

На кадрах видно, как девушка заходит в лифт, вместе с ней там находятся двое мужчин. Когда лифт останавливается, мужчины силой вытаскивают сибирячку из него. Видно, что они заталкивают ее в черный «Мерседес».

Вокруг машины стоит толпа мужчин. Также к автомобилю подошли очевидцы, которые видели, как девушку посадили в машину. Одна из женщин начинает возмущаться. Вскоре девушку выпускают из салона. Она быстрым шагом уходит прочь от иномарки.

В Новосибирске мужчины силой затолкали девушку в иномарку.

КП-Новосибирск обратилась за комментариями в полицию

— Мы проверяем эту информацию, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

В Новосибирске пытались похитить девушку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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