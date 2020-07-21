Появилось видео, как в Новосибирске пытались похитить девушку

21 Июль 2020 2020-07-21T07:35:09+03:00

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Во вторник, 21 июля, в Кировском районе Новосибирска двое мужчин пытались похитить девушку. Инцидент запечатлела камера наружного видеонаблюдения, установленная на доме №4 на улице Усса.

На кадрах видно, как девушка заходит в лифт, вместе с ней там находятся двое мужчин. Когда лифт останавливается, мужчины силой вытаскивают сибирячку из него. Видно, что они заталкивают ее в черный «Мерседес».

Вокруг машины стоит толпа мужчин. Также к автомобилю подошли очевидцы, которые видели, как девушку посадили в машину. Одна из женщин начинает возмущаться. Вскоре девушку выпускают из салона. Она быстрым шагом уходит прочь от иномарки.

В Новосибирске мужчины силой затолкали девушку в иномарку.

КП-Новосибирск обратилась за комментариями в полицию

— Мы проверяем эту информацию, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

В Новосибирске пытались похитить девушку.

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ИСТОЧНИК KP.RU