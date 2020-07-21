«Ростелеком» и СибГУТИ будут готовить бакалавров по коммерческой деятельности в отрасли связи

21 Июль 2020 2020-07-21T06:16:42+03:00

В июле этого года компания «Ростелеком» и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ)заключили соглашение об открытии на базе учебного заведения профиля подготовки «Коммерческая деятельность в инфокоммуникациях»

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Прием документов от абитуриентов уже начался.

СибГУТИ- базовый образовательный комплекс Федерального агентства связи в регионе, научный центр по изучению проблем связи и развитию телекоммуникационных технологий. Профиль позволит подготовить востребованных на ИТ-рынке менеджеров продуктов и экспертов по радиосвязи и телекоммуникациям.

- Новый профиль находится на стыке технических и гуманитарных наук. Поэтому в программу войдут не только инженерные курсы, но и предметы, связанные с экономикой, маркетингом, продвижением услуг и продаж. Мы считаем, что без этого не обойтись, - уточнил Владимир Деревяшкин, куратор нового профиля, доцент СибГУТИ.

Студенты будут изучать все виды связи, в программу обучения также включены такие курсы как «Маркетинг в социальных медиа» и «Коммерческая реклама в сфере инфокоммуникаций». «Ростелеком» планирует сопровождать студентов и помогать им разбираться в профессии.

- Эксперты макрорегиона «Сибирь» компании «Ростелеком» примут активное участие в обучении студентов: например, будут проводить практические занятия для погружения в особенности коммерческой деятельности в телекоммуникациях. Также мы планируем приглашать лучших студентов на стажировку и производственную практику в коммерческие подразделения нашей компании, - отметила Ирина Снытко, заместитель директора - директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Уровень подготовки на «Коммерческой деятельности в инфокоммуникациях» - бакалавр, учебный план рассчитан на четыре года.