«Ростелеком» и СибГУТИ будут готовить бакалавров по коммерческой деятельности в отрасли связи
Прием документов от абитуриентов уже начался.
СибГУТИ- базовый образовательный комплекс Федерального агентства связи в регионе, научный центр по изучению проблем связи и развитию телекоммуникационных технологий. Профиль позволит подготовить востребованных на ИТ-рынке менеджеров продуктов и экспертов по радиосвязи и телекоммуникациям.
- Новый профиль находится на стыке технических и гуманитарных наук. Поэтому в программу войдут не только инженерные курсы, но и предметы, связанные с экономикой, маркетингом, продвижением услуг и продаж. Мы считаем, что без этого не обойтись, - уточнил Владимир Деревяшкин, куратор нового профиля, доцент СибГУТИ.
Студенты будут изучать все виды связи, в программу обучения также включены такие курсы как «Маркетинг в социальных медиа» и «Коммерческая реклама в сфере инфокоммуникаций». «Ростелеком» планирует сопровождать студентов и помогать им разбираться в профессии.
- Эксперты макрорегиона «Сибирь» компании «Ростелеком» примут активное участие в обучении студентов: например, будут проводить практические занятия для погружения в особенности коммерческой деятельности в телекоммуникациях. Также мы планируем приглашать лучших студентов на стажировку и производственную практику в коммерческие подразделения нашей компании, - отметила Ирина Снытко, заместитель директора - директор по организационному развитию и управлению персоналом макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».
Уровень подготовки на «Коммерческой деятельности в инфокоммуникациях» - бакалавр, учебный план рассчитан на четыре года.