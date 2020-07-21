2020-07-21T05:37:04+03:00
Происшествия

«Может, плохой арбуз кому-то продали»: в Новосибирске сгорел киоск с фруктами и овощами

Очевидцы вызвали пожарных, также на место происшествия приехали врачи
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске сгорел киоск с фруктами и овощами. Фото: стоп-кадрВ Новосибирске сгорел киоск с фруктами и овощами. Фото: стоп-кадр
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В ночь с понедельника на вторник, 21 июля, в Кировском районе сгорел киоск с фруктами и овощами. Очевидцы вызвали пожарных, но огонь успел уничтожить павильон.

— Это произошло около 3 часов ночина улице Зорге рядом с остановкой «Училище». Никто не пострадал, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54», который вызвал на место происшествие спасателей.

Еще один очевидец рассказал КП-Новосибирск, что местных жителей разбудили сирены пожарных машин, когда они выглянули в окно, павильон был объят пламенем.

— Киоск выгорел полностью внутри, снаржи целый остался. Я видела, как горел сам киоск, на место приехали несколько машин «скорой помощи», пожарных, и полицию, — рассказала КП-Новосибирск Алина.

Подписчики паблика предположили, что киоск могли поджечь.

— Может, кому-то арбуз плохой продали?

— Не люди, а изверги подожгли хороший киоск с овощами и фруктами.

— Просто так не мог загореться.

Причины пожара выясняют дознаватели МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирске сгорел кисок с овощами и фруктами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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