«Может, плохой арбуз кому-то продали»: в Новосибирске сгорел киоск с фруктами и овощами
В ночь с понедельника на вторник, 21 июля, в Кировском районе сгорел киоск с фруктами и овощами. Очевидцы вызвали пожарных, но огонь успел уничтожить павильон.
— Это произошло около 3 часов ночина улице Зорге рядом с остановкой «Училище». Никто не пострадал, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54», который вызвал на место происшествие спасателей.
Еще один очевидец рассказал КП-Новосибирск, что местных жителей разбудили сирены пожарных машин, когда они выглянули в окно, павильон был объят пламенем.
— Киоск выгорел полностью внутри, снаржи целый остался. Я видела, как горел сам киоск, на место приехали несколько машин «скорой помощи», пожарных, и полицию, — рассказала КП-Новосибирск Алина.
Подписчики паблика предположили, что киоск могли поджечь.
— Может, кому-то арбуз плохой продали?
— Не люди, а изверги подожгли хороший киоск с овощами и фруктами.
— Просто так не мог загореться.
Причины пожара выясняют дознаватели МЧС по Новосибирской области.
В Новосибирске сгорел кисок с овощами и фруктами.
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ИСТОЧНИК KP.RU