Охранник торгового центра поблагодарил гвардейцев за помощь

21 Июль 2020 2020-07-21T05:12:58+03:00

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Местом происшествия стало здание торгово-офисного центра, расположенного на ул. Ленина в Железнодорожном районе Новосибирска. В субботу 18 июля около 10 часов утра к нему подъехал грузовой автомобиль с подъемником и лебёдкой, и рабочие, поднявшиеся на ней, принялись разбирать обшивку окон третьего этажа фасада здания.

Охранник, дежуривший в ТЦ,решил выяснить, с кем согласованы работы по демонтажу и установил, что они не только не были разрешены, а напротивбыли строго запрещенынакануне собственником здания.

Было установлено, что арендатор помещения предложилвладельцу строения заменить установленные в нём окна, и получил мотивированный отказ. Его это не остановило и в ближайший выходной день, воспользовавшись тем, что владельца нет на работе, он нанял бригаду рабочих идал им указание демонтировать окна арендуемого помещения. За этим действием их и застал дежурный охранник. Онрешил воспрепятствовать проведению несогласованных с руководством работ, новстретил активное сопротивление. Рабочие его требования проигнорировали, а бригадир попытался вступить в драку. Вот тогда-то охранник и призвал к себе на помощь группу быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ и наряд полиции Железнодорожного РОВД.

Совместными усилиями гвардейцам и полицейским удалось убедить наёмных рабочих прекратить разбор здания и привести обшивку одного окна, которую они успели разобрать,в прежнее состояние. Переговоры продолжались около 40 минут и всё это время экипаж ГБР ГВАРДИИ находился рядом и обеспечивал безопасность коллег, за что по окончании «спецоперации» получил слова благодарности.