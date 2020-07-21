2020-07-21T03:35:13+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на 21 июля 2020 года: пришло время достать ветровки

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 21 июля 2020 года
Александра Сударь
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В Новосибирск после знойной жары пришли похолодание и дожди.В Новосибирск после знойной жары пришли похолодание и дожди.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Новосибирске 21 июля 2020 года: аномальную жару сменит дождь и прохладная погода.

Об этом рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Утром местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы достигнут 16 метров в секунду. Температура воздуха составит +18, +20градусов. Днем в городе столбик термометра поднимется всего лишь до +22 градусов, в области — до +25 градусов. Ожидается дождь и гроза, переменная облачность, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

Прогноз «Яндекса» обещает утром +16 градусов, днем +21 градус, вечером столбик термометра опустится до +19 градусов. Пришло время достать ветровки, потому что утро и вечер в ближайшее время будут прохладными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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