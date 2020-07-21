Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

21 Июль 2020 2020-07-21T03:00:57+03:00

От коронавируса в регионе умерли 168 человек. Фото: Архив «КП»

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 июля 2020 года: публикуем актуальные новости

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 июля 2020 года: за последние сутки у 109 человек диагностировали коронавирус, а 55 пациентов выписали из больниц.

В регионе не осталось «чистых» районов: зараженные COVID-19 есть на всей территории области.

— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 845 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

За время эпидемии коронавирусом заболели 8 186 человек, в том числе 485 детей, выздоровели 6 203 пациента, к сожалению, скончались 171 человек.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 73 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 17 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU