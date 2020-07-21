Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 21 июля 2020 года: за последние сутки у 109 человек диагностировали коронавирус, а 55 пациентов выписали из больниц.
В регионе не осталось «чистых» районов: зараженные COVID-19 есть на всей территории области.
— За последние сутки в больницы районов области госпитализированы 845 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба регионального правительства.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
За время эпидемии коронавирусом заболели 8 186 человек, в том числе 485 детей, выздоровели 6 203 пациента, к сожалению, скончались 171 человек.
Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации находятся 73 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ — 17 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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