Пожар в небе: новосибирцы восхитились невероятным закатом над городом
Вечером в понедельник, 20 июля, после дождя в некоторых районах Новосибирска жители города увидели восхитительную картину. Над городом собрались тучи — должен был начаться дождь.
Фото: Artem Korneev
Но к вечеру грозные облака разошлись, и их красиво подсветило садящееся солнце. Сибиряки начали делиться в соцсетях фотографиями розово-оранжевых облаков.
Фото: Ольга Кулаковская
— Грозы не было, но посмотрите, какой сегодня закат!
Фото: Тема Молодцов
— Красота!
Фото: Ольга Горбачевская.
— Лето, не уходи! — написали подписчики.
Напомним, 20 июля в Новосибирске синоптики обещали по-прежнему жаркую погоду до +30-32 градусов.
Закат 20 июля.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU