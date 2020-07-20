Пожар в небе: новосибирцы восхитились невероятным закатом над городом

20 Июль 2020 2020-07-20T19:03:32+03:00

Они опубликовали красивые фото рыже-розового неба в соцсетях

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Вечером в понедельник, 20 июля, после дождя в некоторых районах Новосибирска жители города увидели восхитительную картину. Над городом собрались тучи — должен был начаться дождь.

Фото: Artem Korneev

Но к вечеру грозные облака разошлись, и их красиво подсветило садящееся солнце. Сибиряки начали делиться в соцсетях фотографиями розово-оранжевых облаков.

Фото: Ольга Кулаковская

— Грозы не было, но посмотрите, какой сегодня закат!

Фото: Тема Молодцов

— Красота!

Фото: Ольга Горбачевская.

— Лето, не уходи! — написали подписчики.

Напомним, 20 июля в Новосибирске синоптики обещали по-прежнему жаркую погоду до +30-32 градусов.

Закат 20 июля.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU