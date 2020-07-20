2020-07-20T14:19:39+03:00
Здоровье

Операции в утробе матери и помощь недоношенным: за счет чего в регионе снизилась младенческая смертность

Как заверяют в правительстве региона, за 4 года показатели улучшились на четверть
Екатерина ИВАНОВА
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В Новосибирской области оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь недоношенным детям. Фото: nso.ruВ Новосибирской области оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь недоношенным детям. Фото: nso.ru
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В детской городской клинической больнице №4 им. В.С. Гераськова рассказали, как используются и внедряются высокотехнологичные разработки в сфере неонатологии (раздел медицины, который изучает новорожденных, их рост и развитие, их заболевания и патологические состояния).

- Неонатологическая служба – одно из главных направлений в системе здравоохранения Новосибирской области, ведь здесь формируется основа будущего здоровья детей. Министерство здравоохранения проводит непрерывную работу по развитию этого вектора, и надо отметить, что за последние четыре года у нас уровень младенческой смертности уменьшился на 25%, - рассказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

Так в Новосибирске оказывают своевременную высокотехнологическую помощь недоношенным младенцам с активной прогрессирующей ретинопатией. Это тяжелое заболевание, связанное с нарушением развития сосудистой системы сетчатки, которое может привести к полной потере зрения. Также в регионе работают кабинеты катамнестического наблюдения за детьми, рожденными раньше срока и перенесшими критические состояния в первый месяц жизни. Катамнестическое наблюдение способствует профилактике заболеваний, которые могут развиться у детей из группы риска, а также снижает риски в будущем получить инвалидность.

СПРАВКА КП

В 2019 году в Новосибирской области родилось 1 989 недоношенных детей, из них 139 весом менее 1 кг (экстремально низкая масса тела) и 203 весом менее 1,5 кг (низкая масса тела).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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