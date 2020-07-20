2020-07-20T13:48:01+03:00
Общество

Новосибирцам рассказали, куда отправить предложения по месту установки стелы «Город трудовой доблести»

Сбор вариантов от жителей региона продлится с 20 июля по 5 августа
Екатерина КОМЯКОВА
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Салют в Новосибирске в честь присвоения городу почетного звания "Город трудовой доблести".Салют в Новосибирске в честь присвоения городу почетного звания "Город трудовой доблести".Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В правительстве Новосибирской области разъяснили, куда можно присылать варианты размещения стелы в честь присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». Все предложения принимает Музей Новосибирска по почте - muzgor@mail.ru. Справочную информацию можно получить по телефонам: 228-75-47, 8-913-735-03-37 (в рабочие дни с 9 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов). Сбор предложений начинается сегодня, 20 июля, и продлится до 5 августа.

Активная поддержка идеи о присвоение Новосибирску почетного звания была развернута с 22 января. Трудовые коллективы города, различные политические партии и общественные организации высказались «за» и начали активно продвигать инициативу. Сначала подписи собирали на предприятиях, активную позицию проявили более 60 тысяч человек, позже свое мнение по вопросу смог высказать каждый желающий во время всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

2 июля президент подписал указ о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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