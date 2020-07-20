Андрей Травников обсудил с Министром науки развитие проектов в Академгородке 2.0
Визит главы Минобрнауки в регион начался с посещения экспериментального производства Института ядерной физики СО РАН. Вместе с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым Валерий Фальков ознакомился с технологиями производства оборудования ускорительных комплексов и обсудил вопросы реализации проекта центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) – центрообразующего проекта программы «Академгородок 2.0».
— СКИФ — это знаковый научный центр не только для нашей страны, но и для всей мировой науки, — отметил Министр.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в ИЯФ СО РАН разрабатывается оборудование, предназначенное для проведения экспериментов российскими и зарубежными учеными:
— Здесь разрабатывается сложное научное оборудование, которое в существенной степени сами же сотрудники Института ядерной физики потом и будут эксплуатировать, участвуя в собственных экспериментах на двух работающих коллайдерах, а также в совместных экспериментах с международными научными организациями.
В ходе посещения экспериментального производства Министр поручил рассмотреть возможность модернизации опытного производства ИЯФ СО РАН и других опытных производств.
Также Министр и Губернатор провели встречу с представителями математического научного центра мирового уровня, которые ставят цель — интегрировать российские математические исследования в международную научную повестку. Также в ходе поездки обсуждалось развитее Центра генетических технологий и создание вокруг НГУ Инновационного научно-технологического центра, проект которого университет разрабатывает совместно с региональным правительством.
Рабочая поездка главы Министерства в Новосибирскую область продолжится и 21 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU