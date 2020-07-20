2020-07-20T12:40:12+03:00
Общество

Новосибирский турист потерял в горах Алтая квадрокоптер за 100 тысяч рублей

Парень снимал красивые виды с высоты птичьего полета на перевале Кату-Ярык, но что-то пошло не так
Алена ЛЮБИМОВА
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Квадрокоптер был потерян здесь. Фото: Вильям ВОЛКОВ.Квадрокоптер был потерян здесь. Фото: Вильям ВОЛКОВ.
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Вильям Волков организовал целую поисковую операцию с участием профессиональных альпинистов и своих новосибирских друзей, когда потерял свой квардрокоптер в горах.

- Коптер задел склон горы противоположный от перевала Кату-Ярык на высоте 415 метров, перевернулся и продолжил передавать видео и данные о местоположении. Были сделаны выводы, что он аккуратно лег и лежит целый, - рассказал КП-Новосибирск владелец квадрокоптера Вильям Волков.

Парень тут же позвонил своим знакомым в столицу Сибири и они, вооружившись еще одним коптером и, позвав на помощь скалолазов, прибыли на место. Поиски длились два дня.

Коптер задел склон горы противоположный от перевала Кату-Ярык на высоте 415 метров. Фото: Вильям ВОЛКОВ.

Коптер задел склон горы противоположный от перевала Кату-Ярык на высоте 415 метров. Фото: Вильям ВОЛКОВ.

- Целый день провели в разведке места крушения вторым квадрокоптером и обсуждениях пути подъема альпинистов к месту крушения. Но как же мы ошибались в масштабе Алтайских гор! На утро нашей задачей было координирование альпинистов с противоположного склона, которых мы втроем не могли разглядеть в бинокль целый час. Они, конечно, добрались до места крушения, но ожидаемый радиус поиска 50 метров превратился в необъятный радиус на месте, - делится подробностями турист.

Поиски оборудования стоимостью более 100 тысяч рублей в итоге не увенчались успехом. Но Вильям сделал полезные для себя выводы, что умеет правильно выбирать друзей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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