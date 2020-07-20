«Не меньше ста лет»: новые купола установили на кафедральном соборе Новосибирска

В Новосибирске на кафедральном соборе установлены новые купола. Фото: nskmi.ru

В последние годы Вознесенский кафедральный собор постепенно обновляют: уже отремонтирован фасад, заменена кровля, реконструирована паперть, расписан центральный алтарь. 16 июля при храме были освящены шесть новых куполов и крестов, в тот же день их установили. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим поздравил горожан со значимым событием и рассказал, что купола, которые мы видели на храме ранее, существовали еще с советских времен.

- Тогда люди не имели определенных навыков, чтобы сделать купола правильно, поэтому они постепенно разрушались. И сейчас, несмотря ни на какие обстоятельства, мы в преддверии 100-летия нашей Новосибирской епархии осуществляем капитальный ремонт Вознесенского собора и, конечно же, заменяем купола, чтобы они стояли не меньше ста лет, и для всех нас это радость, - отметил владыка.

Владыка Никодим: - Заменяем купола, чтобы они стояли не меньше ста лет. Фото: nskmi.ru

Крановщик Евгений, которые поднял купола на необходимую высоту, рассказал, что впервые занят в подобных работах:

- С Богом все. Хотелось удачно и хорошо все сделать, чтобы, как говорится, на века.

Новые купола изготовлены в Барнауле, покрытие – нитрид титана, материал, имитирующий блеск и расцветку сусального золота.

Напомним, центральный купол храма был обновлен несколько лет назад.

Покрытие – нитрид титана, материал, имитирующий блеск и расцветку сусального золота. Фото: nskmi.ru

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