2020-07-20T10:29:36+03:00
Общество

Блогер из Новосибирска получил премию «Лидер Мнений»

В Москве прошла церемония вручения Всероссийской премии «Лидер Мнений». Одним из лауреатов стал российский журналист и блогер, продюсер и бизнесмен из Новосибирска Денис Путилин в номинации «За вклад в развитие культуры России»
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Фото из личного архива Дениса Путилина.Фото из личного архива Дениса Путилина.
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Как заявил Денис на премии, он и дальше будет заниматься благотворительностью и в России, и в отдалённых уголках СНГ. К наградам за свою деятельность блогер относится философски.

«Ещё одна номинация на полочке», - написал он в инстаграм о получении премии.

Напомним, что в январе Денис Путилин стал победителем в номинации «Предприниматель года 2019».

- Я очень счастлив, что с каждым годом приходят новые молодые амбициозные бизнесмены, блогеры, врачи, артисты, а также люди других профессий. Ведь чем больше людей года, тем больше возможностей для России, для бизнеса, для новых высот, а это уже часть прогресса. Мы все друг друга знаем, это одна большая семья, - поделился впечатлениями новосибирец.

Фото из личного архива Дениса Путилина.

Фото из личного архива Дениса Путилина.

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