Блогер из Новосибирска получил премию «Лидер Мнений»
Как заявил Денис на премии, он и дальше будет заниматься благотворительностью и в России, и в отдалённых уголках СНГ. К наградам за свою деятельность блогер относится философски.
«Ещё одна номинация на полочке», - написал он в инстаграм о получении премии.
Напомним, что в январе Денис Путилин стал победителем в номинации «Предприниматель года 2019».
- Я очень счастлив, что с каждым годом приходят новые молодые амбициозные бизнесмены, блогеры, врачи, артисты, а также люди других профессий. Ведь чем больше людей года, тем больше возможностей для России, для бизнеса, для новых высот, а это уже часть прогресса. Мы все друг друга знаем, это одна большая семья, - поделился впечатлениями новосибирец.
Фото из личного архива Дениса Путилина.