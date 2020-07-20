Последние минуты жизни утонувшей матери с сыном на озере Черном попали на видео

20 Июль 2020 2020-07-20T09:27:39+03:00

Камера видеонаблюдения в новосибирском СНТ «Береговое», где случилась трагедия, зафиксировала, как мальчик вместе с сестренкой и мамой идут к озеру

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске следователи выясняют, как погибла 41-летняя местная жительница Юлия Гейдарова вместе со своим семилетним сыном на озере Черное в Первомайском районе. Основная версия: семья - мама и двое детей - пошли кормить уток. Мальчик был на велосипеде и, скорее всего, на нем скатился в озеро. Эту версию подтверждают записи с камер наблюдения, которые оказались в распоряжении КП-Новосибирск. На них видно, как за несколько минут до трагедии по улице проезжает 7-летний мальчик на велике, затем идет сама Юля с годовалой дочкой на руках.

- Местное озеро – наша достопримечательность, многие ходят сюда кормить диких уток. Оно глубокое, около 18 метров, дно илистое, ребенок видимо скатился в озеро, а мама попыталась его вытащить. Трагедия произошла буквально за пять минут, - рассказала КП-Новосибирск председатель СНТ «Береговое» Ольга Деревянченко.

Все случилось на глазах годовалой малышки. Девочка сидела на берегу и кидала хлеб уткам, не догадываясь, что в эти минуты она теряет своих самых близких людей.

— Это произошло в пятницу, 17 июля. Сообщение в полицию поступило в 16.30. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета по Новосибирской области. Произошедшее квалифицируется как несчастный случай. Проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/791421" frameborder="0"></iframe> Утонувшие мать с ребенком попали на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На озере Черном мать с семилетним сыном утонули, когда кормили уток: это произошло на глазах годовалой дочки

Прохожие обратили внимание на маленького ребенка, который плакал в коляске и был без взрослых (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU