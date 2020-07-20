На озере Черном мать с семилетним сыном утонули, когда кормили уток: это произошло на глазах годовалой дочки

20 Июль 2020 2020-07-20T06:09:27+03:00

В Новосибирске утонули мать с сыном, когда кормили уток. Фото: МЧС по Новосибирской области

Прохожие обратили внимание на маленького ребенка, который плакал в коляске и был без взрослых

Изменить размер текста: A A

В Первомайском районе Новосибирска произошла трагедия. Там на озере «Черное» в СНТ «Береговое» утонули мама с 7-летним сыном. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

— Это произошло в пятницу, 17 июля. Сообщение в полицию поступило в 16.30. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета по Новосибирской области. Произошедшее квалифицируется как несчастный случай. Проводится проверка, — рассказали КП-Новосибирск в полиции.

Как стало известно КП-Новосибирск от источника в силовых структурах, трагедия произошла на глазах маленькой дочки.

— Мальчик скатился в озеро и начал тонуть. Там сразу было глубоко. Мама бросилась его спасать. Попыталась вытолкнуть, и это у нее почти получилось, но им не за что было зацепиться: не было ни кустов, ни конец деревьев. Оба утонули, — рассказал КП-Новосибирск источник.

На место трагедии приехали супруг погибшей и бабушка, они забрали малышку домой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU