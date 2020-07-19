Двое сибиряков избили старушку и похитили ее собачку

19 Июль 2020 2020-07-19T10:15:38+03:00

На двоих им дали 6 лет колонии общего режима

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Двоих сибиряков избили пожилую женщину и украли ее любимую собачку. Об этом сообщает пресс-служба Искитимского районного суда.

— Два мужчины напали на пожилую женщину на ходунках. Они били ее руками и ногами по разным частям тела, — говорится на сайте суда.

После того, как сибиряки разобрались со старушкой, то решили украсть у нее сумку с деньгами и телефоном. Вместе с этим решили прихватить еще и собачку породы «Той Терьер». Женщина написала заявление в полицию.

Правоохранительным органам удалось поймать преступников. В Искитимском районном суде их признали виновными по статье 162 часть 2 УК РФ — «Разбой». Одного приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы, второго к двум годам и шесть месяцам. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

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