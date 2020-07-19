«Я похожа на далматинца»: кожу сибирячки испортили автозагаром

Загар слез после пробежки. Фото: «revizor.nsk»

Сибирячка пожаловалась на студию моментального загара, а именно на некачественную услугу.. Фотографии после процедуры появились в социальных сетях.

— Я делаю загар несколько лет и ни разу такого не было. Инструкцию подготовки мне выслали в 1:30 ночи перед сеансом, — пишет сибирячка в профиле «revizor.nsk». — Запястья и лодыжки оранжевые, между пальцев оранжевое, подбородок темный, а лицо нет. Забился в поры по телу точками и не вымывается.

По началу мастер не отвечал сибирячке, когда она пригрозила оставить негативный отзыв предложили пройти процедуру еще раз. Одно условие — нужно подождать пока загар сам сойдет.

— Меня заверили, что с ним можно хоть в сауну, хоть в бассейн ходить. Я вышла на пробежку, всего на 5 минут. После чего увидела, что загар слез пятнами. Теперь я похожа на далматинца, — жалуется девушка.

За некачественную услугу сибирячке деньги вернули. Только девушка не представляет, как будет ходить с такими пятнами на теле.

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