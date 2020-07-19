Погода в Новосибирске на 19 июля 2020 года: в городе будет аномально жарко

19 Июль 2020 2020-07-19T08:02:16+03:00

Погода в Новосибирске на 19 июля 2020 года, рассказываем какой будет выходной в столице Сибири

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Погода в Новосибирске на 19 июля 2020 года обещает быть солнечным. Как сообщает «Западно-Сибирское УГМС» 19 и 20 июля в городе будет сохраняться аномальная жара. Столбики термометров поднимутся выше +30 градусов.

— Без осадков, температура воздуха +32 градуса. Ветер восточный, скорость 4 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов, преимущественно без осадков. В Новосибирской области днем температура поднимется от +24 до +35 градусов, так же без осадков, — сообщают синоптики.

По данным «Яндекс погоды» днем столбики температура воздуха будет от +25…+28 градусов. Будет небольшая облачность с прояснениями. Ночью будет ясно, без осадков. Температура воздуха составит от +16 до +19 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU