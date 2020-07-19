В Новосибирской области столкнулись два мотоциклиста: погибла 15-летняя девушка

19 Июль 2020 2020-07-19T06:32:46+03:00

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Вчера, 18,июля, в Новосибирской области произошла страшная авария. В Ордынском районе столкнулись два мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба Гибдд города Новосибирска.

— 16 летний подросток на мотоцикле «Урал» без водительского удостоверения ехал в поселке Петровский по улице Юбилейная со стороны улицы. Шилова в сторону улицы Октябрьская, — сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Около дома № 3 мотоциклист столкнулся с мотоциклом «Иж-Юпитер» у которого не было государственных номеров. За его рулем тоже находился 16-лений подросток. Мотоцикл был припаркован на обочине проезжей части.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД оба подростка пострадали. 15-летнаяя «Иж-Юпитер» погибла.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Один из мотоциклов стоял на обочине. Фото: пресс-служба ГИБДД

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