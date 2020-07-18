Сибиряк изрезал бывшую жену и пытался сжечь себя заживо

18 Июль 2020 2020-07-18T16:34:23+03:00

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В городе Чулыме сибиряк напал на свою бывшую жену с ножом, а после чуть не сжег себя в собственном доме. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Страшный инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля. Жильцы многоэтажки услышали, как в квартире кричит женщина. Они вызвали полицию. Внутри квартиры полицейские нашли 42-летнюю женщину с ранениями груди, лица и рук.

— Потерпевшая рассказала, что несколько минут назад к ней в квартиру, разбив окно, ворвался бывший муж в состоянии алкогольного опьянения. Он ударил ее ножом несколько раз, а потом скрылся. Полиция выяснила, где живет мужчина. Подъехав к его частному дому, они увидели, что он горит. Вызвав пожарных и медиков, полицейские взломали замок и вывели мужчину из огня. Оказалось, что подозреваемый, совершив преступление, заперся в доме и с помощью бензина устроил поджог изнутри, — рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Бывших супругов госпитализировали в больницу Чулымского района. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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