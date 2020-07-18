2020-07-18T16:31:20+03:00
Общество

Артём Свиряков установил личный рекорд в честь 40-летия Олимпиады-80

40 лет назад - 19 июля 1980 года в Москве стартовали XXII Игры летней Олимпиады. И истории Новосибирского спорта, эта Олимпиада стала знаковой – был открыт счёт золотым медалям, завоёванным представителями летних видов спорта
Поделиться:
Автор фото: Константин КруглянскийАвтор фото: Константин Круглянский
Изменить размер текста:

Триумфатором Олимпиады-80 стал легкоатлет, воспитанник заслуженного тренера СССР Александра Бухашеева – Виктор Маркин. Новосибирец выиграл «золото» на дистанции 400 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Результат Маркина – 44.60 секунды, показанный на Олимпиаде-80, до сих пор не превзойдён.

В преддверии знаменательной даты участник движения общественной поддержки «Сделай выбор»(лидер движения - Александр Карелин), известный новосибирский актёр, председатель правления центра «Культурный город» Артём Свиряков Михайловской набережной Новосибирска пробежал дистанцию 42 километра 195 метров. На такой «поединок с самим собой» Артёма вдохновили олимпийские победы новосибирского легкоатлета Виктора Маркина, который на Играх летней Олимпиады 1980 года в Москве выиграл две золотых медали.

Заметим, что Свиряков легкоатлет-любитель, среди его достижений участие в полумарафонах, а месяц назад Артём пробежал тестовую дистанцию в 32 километра.

Знаменитый новосибирский олимпиец Виктор Маркин и благословил спортсмена-любителя на штурм личного рекорда. Марафон – это серьёзный экзамен на выносливость, не только физическую, но и психологическую, у каждого покорителя таких дистанций есть своя команда. Конечно, Артём готовился к этому испытанию заранее, но, если бы не поддержка любимой девушки и друзей, вряд ли, на такой изнуряющей жаре, рекорд мог бы состояться.

Окрылённый своим успехом, сразу после финиша Артём сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сибиряк изрезал бывшую жену и пытался сжечь себя заживо
Артём Свиряков установил личный рекорд в честь 40-летия Олимпиады-80
«Отец за ним недоглядел»: под Новосибирском из окна выпал 4-летний мальчик
В Новосибирске иномарка сбила коляску с малышом на «зебре»
«Прячутся за своими мамами»: в новосибирском зоопарке родились 16 котят-манулов
Под Новосибирском иномарка с подростками улетела в кювет: один погиб
«Врезался в дерево»: в аварии под Новосибирском погиб 15-летний водитель
Еще 114 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели почти 8 тысяч человек
В Новосибирске от коронавируса умерли три женщины: что о них известно
«Не знают, куда он ушел»: в Новосибирске пропал 21-летний парень в белой футболке
«Хотела пожарить шашлык»: под Новосибирском женщина загорелась, разводя огонь в мангале
Погода в Новосибирске на 18 июля 2020 года: синоптики рассказали, уйдет ли жара
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 18 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Их манит пиво и молоко»: слизни атаковали дачи новосибирцев
Для засолки пригодится: «Комсомолка» дарит читателям приправу
Умер Андрей Федоров — 59-летний новосибирский священник скончался от коронавируса
«Ее вывезли на вертолете»: туристка из Новосибирска сломала ногу на Алтае
Под Новосибирском столкнулись две легковушки: пострадал 2-летний малыш