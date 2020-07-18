Артём Свиряков установил личный рекорд в честь 40-летия Олимпиады-80

18 Июль 2020 2020-07-18T16:31:20+03:00

40 лет назад - 19 июля 1980 года в Москве стартовали XXII Игры летней Олимпиады. И истории Новосибирского спорта, эта Олимпиада стала знаковой – был открыт счёт золотым медалям, завоёванным представителями летних видов спорта

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Триумфатором Олимпиады-80 стал легкоатлет, воспитанник заслуженного тренера СССР Александра Бухашеева – Виктор Маркин. Новосибирец выиграл «золото» на дистанции 400 метров и в эстафете 4 по 400 метров. Результат Маркина – 44.60 секунды, показанный на Олимпиаде-80, до сих пор не превзойдён.

В преддверии знаменательной даты участник движения общественной поддержки «Сделай выбор»(лидер движения - Александр Карелин), известный новосибирский актёр, председатель правления центра «Культурный город» Артём Свиряков Михайловской набережной Новосибирска пробежал дистанцию 42 километра 195 метров. На такой «поединок с самим собой» Артёма вдохновили олимпийские победы новосибирского легкоатлета Виктора Маркина, который на Играх летней Олимпиады 1980 года в Москве выиграл две золотых медали.

Заметим, что Свиряков легкоатлет-любитель, среди его достижений участие в полумарафонах, а месяц назад Артём пробежал тестовую дистанцию в 32 километра.

Знаменитый новосибирский олимпиец Виктор Маркин и благословил спортсмена-любителя на штурм личного рекорда. Марафон – это серьёзный экзамен на выносливость, не только физическую, но и психологическую, у каждого покорителя таких дистанций есть своя команда. Конечно, Артём готовился к этому испытанию заранее, но, если бы не поддержка любимой девушки и друзей, вряд ли, на такой изнуряющей жаре, рекорд мог бы состояться.

Окрылённый своим успехом, сразу после финиша Артём сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.