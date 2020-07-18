2020-07-18T08:05:20+03:00
Общество

«Не знают, куда он ушел»: в Новосибирске пропал 21-летний парень в белой футболке

Волонтеры не исключают, что он вообще мог уехать из города
Надежда РЫЖКИНА
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Никто из близких парня не знает, куда он мог уйти. Фото: "Лиза Алерт"Никто из близких парня не знает, куда он мог уйти. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске ищут 21-летнего Сидорова Тимофея Константиновича. Утром 16 июля парень загадочно пропал. Ни родные, ни коллеги не знают, куда он мог подеваться.

— Молодой человек живет в Новосибирске, здесь же живут его родные. В день пропажи его видели около дома, затем он ушел в неизвестном направлении. В институте он не учится, уже работает. Но на работу в четверг не вышел, что случается с ним впервые. На связи его нет, телефон отключен. Ранее никогда не пропадал. Парень неконфликтный, ни мы, ни полиция не установили, что у него были проблемы с родными и знакомыми. Ищем его в нескольких регионах, потому что он уже дееспособный мужчина, вполне мог уехать за пределы города. Но по каким причинам, не знаем ни мы, ни родные, — рассказала руководитель новосибирского поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост: 172 сантиметра, нормальное телосложение, серые глаза, короткие светло-русые волосы. Был одет в белую или светло-серую футболку, светлые шорты, белые кроссовки. С собой, возможно, взял черный рюкзак.

Если вам известно, где сейчас может находиться молодой человек или вы просто видели его на улице, сообщите об этом по номеру 8-951-393-09-11 или в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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