«Хотела пожарить шашлык»: под Новосибирском женщина загорелась, разводя огонь в мангале
В селе Прокудское в Новосибирской области женщина обожгла себе голову, разводя огонь в мангале. Инцидент произошел в четверг, 16 июля.
— Женщина 35 лет получила ожоги головы и тела. Она вылила жидкость для розжига в разведенный огонь в мангале. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В ведомстве КП-Новосибирск пояснили, что родные женщины вызвали «скорую помощь» вечером, когда произошел несчастный случай. Ее госпитализировали в больницу села Прокудское, помощь пожарных не понадобилась.
Специалисты МЧС напомнили: чтобы такого не происходило, нужно выливать жидкость на негорящие сухие угли, подождать 2 – 3 минуты и только потом разжигать огонь. Жидкость для розжига на «легких парафинах» при нагревании может быть взрывоопасна.
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ИСТОЧНИК KP.RU