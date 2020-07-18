Погода в Новосибирске на 18 июля 2020 года: синоптики рассказали, уйдет ли жара

18 Июль 2020 2020-07-18T05:53:55+03:00

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 18 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 18 июля 2020 года: по прогнозам синоптиков, по-прежнему сохраняется аномальная жара без дождей местами до +30 градусов и выше.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +28-30 градусов, ночью — +15-17 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +28-33 градуса, ночью — +14-19, без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14.

Прогноз «Яндекса» обещает жару поменьше. По данным сайта, днем 18 июля в Новосибирске будет ясно, без осадков, температура воздуха составит 24-26 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU