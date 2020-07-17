Под Новосибирском столкнулись две легковушки: пострадал 2-летний малыш

17 Июль 2020 2020-07-17T17:11:56+03:00

Его и еще двоих взрослых отвезли в больницу

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В пятницу, 17 июля, под Новосибирском произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. На Советском шоссе рядом с поворотом на посёлок Мичуринский столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Субару Легаси Вэгон».

— От удара «Субару» остался без передней части, а у «Тойоты» вдавило правый борт, сработали подушки безопасности в салоне и вырвало правое переднее колесо. Машину развернуло поперек дороги. В одном из автомобилей находился ребенок, — написали в группе «АСТ-54».

Травмы пострадавших уточняются.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

КП-Новосибирск узнала в областном ГИБДД, кто пострадал в ДТП.

— В аварию попали трое человек: 2-летний ребенок, который был в «Субару», и еще двое взрослых — в каких машинах были они, пока устанавливается. Всех отвезли в больницу, их травмы пока неизвестны. Малыш сидел в автокресле, — сообщил КП-Новосибирск старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по НСО Артем Аверин.

ДТП на Советском шоссе.

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