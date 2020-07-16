Новые «скорые» для пациентов с коронавирусом выходят на линию

16 Июль 2020 2020-07-16T12:20:42+03:00

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Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив передали руководителям медицинских учреждений Новосибирской области ключи от 19 автомобилей скорой медицинской помощи. Эти автомобили оснащены всем оборудованием, необходимым для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус.

Андрей Травников вместе с медиками проинспектировал внутреннее медицинское оснащение новых «скорых» класса С на базе «ГАЗель NEXT».

Два автомобиля вручены учреждению «Медтранс №3», четыре машины – государственному казённому учреждению «Медтранс», три – Государственной Новосибирской областной клинической больнице, по одной машине передано Бердской центральной городской больнице, Искитимской горбольнице, а также ЦРБ Болотнинского, Доволенского, Карасукского, Куйбышевского, Ордынского, Татарского, Тогучинского и Черепановского районов. Общая стоимость машин – 74,8 млн рублей.

- Машины прекрасные, - подтвердил присутствующий на церемонии депутат Законодательного Собрания Александр Шпикельман, в избирательный округ которого входит Болотнинский район. – Реанимобили оборудованы ИВЛ, кислородными подушками, увлажнителями кислорода, которых нашим больницам так не хватает. Я надеюсь, что мы победим это страшное зло - коронавирус, надеюсь, что скоро будет вакцина, мы сделаем прививки, и эти машины останутся без работы по ковидным пациентам.

Спикер Законодательного Собрания Андрей Шимкив поздравил медиков с приобретением такой необходимой автотехники:

- Я уверен, что теперь вам будет гораздо легче оказывать помощь вашим пациентам. Здесь присутствуют главные врачи районных и городских больниц. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы и ваши коллективы делают в сложной ситуации пандемии коронавируса. Уверен, что все мы достойно выйдем из этой ситуации. Эти автомобили мы увидим на всех дорогах нашей огромной Новосибирской области. И наша с Губернатором задача – чтобы каждый год такие машины приходили и приходили, чтобы медучреждения в любом уголке нашего региона, в райцентре и селе были обеспечены таким транспортом. Спасибо вам огромное! Здоровья вам! - обратился к медикам Председатель Заксобрания.

ИСТОЧНИК KP.RU