2020-07-14T10:35:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Умер Цезарь Короленко — знаменитый на весь мир психотерапевт скончался от коронавируса

Об этом рассказали его коллеги из Института клинической психологии
Ульяна ДЖАНКОВА
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До того, как известный психотерапевт попал в больницу, он читал лекции и чувствовал себя хорошо. Фото: Антон БрагинДо того, как известный психотерапевт попал в больницу, он читал лекции и чувствовал себя хорошо. Фото: Антон Брагин
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Во вторник, 14 июля, стало известно, что на 86 году жизни от коронавируса умер известный в мире психиатр Цезарь Короленко. Об этом сообщили его коллеги из Института клинической психологии.

— Мы понесли тяжелую утрату. На 86 году жизни после трудной борьбы с тяжелой болезнью от нас ушел Цезарь Петрович Короленко. Скорбим по поводу смерти гениального выдающегося человека. Светлая память Цезарю Петровичу, — выразили сожаление новосибирцы.

По словам коллеги Цезаря Петровича Антона Брагина, психотерапевт попал в больницу две недели назад.

— Все было хорошо, мы созванивались 1 или 2 июля по рабочим вопросам. Для нас стало полной неожиданностью, что Цезарь Петрович в больнице. В июне мы виделись в последний раз, он еще лекции читал, — рассказал КП-Новосибирск Антон Брагин.

Цезарь Короленко — российский психиатр и психотерапевт. Цезарь Петрович являлся членом секции транскультуральной психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации ВОЗ. Он был одним из основателей современной аддиктологии. Это наука о зависимостях, не только алкогольной и наркотической, но и психологической.

КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и друзьям Цезаря Короленко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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