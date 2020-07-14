2020-07-14T07:50:40+03:00
Общество

«Заманил ее в пустой вагон»: сибиряк пытался изнасиловать женщину на собеседовании

Он обещал ей помочь с работой в транспортной компании
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мужчина пытался изнасиловать сибирячку на собеседовании.Мужчина пытался изнасиловать сибирячку на собеседовании.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во вторник, 14 июля, транспортные полицейские из Новосибирска рассказали, что задержали мужчину, который пытался изнасиловать 30-летнюю женщину. С ним сибирячка познакомилась в соцсети. Мужчина пообещал помочь с работой: трудоустроить ее в транспортную компания. Обсудить деловой вопрос они договорились у вокзала.

- Подозреваемый предложил отметить встречу алкоголем, а потом прогуляться по парку, где стоят поезда. Как только они остались наедине, мужчина напал. Сибирячка сумела дать отпор, вызвать полицейских и спрятаться. Мужчину задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Он помещен в следственный изолятор. Ему грозит до на срок до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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