2020-07-14T07:10:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области коронавирус выявили у 7505 человек: новые данные о заболевших

За последние сутки инфекцию нашли еще у 119 человек
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Коронавирус обнаружили еще у 119 человек.Коронавирус обнаружили еще у 119 человек.
Изменить размер текста:

Во вторник, 14 июля, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 119 человек. Таким образом, общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 7505 человек. К слову, большая их часть уже выздоровели — 5 367 пациентов.

— К сожалению, за последние сутки от коронавируса умерли еще два человека. Это пожилые мужчина и женщина. Общее количество умерших от коронавируса достигло 148 человек. В реанимации сейчас находятся 84 человека, на ИВЛ — 17 пациентов, — рассказали в оперштабе регионального правительства.

Напомним, в регионе разрешили работать торговым центрам, ранее возобновили свою деятельность летние веранды кафе и ресторанов, открыли зоопарк. По-прежнему не работаю кинотеатры и фитнес-клубы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Заманил ее в пустой вагон»: сибиряк пытался изнасиловать женщину на собеседовании
Стала известна причина обрушения потолка в жилом доме, где погиб пенсионер
В Новосибирской области коронавирус выявили у 7505 человек: новые данные о заболевших
Еще двое за сутки: в Новосибирской области от коронавируса скончались 148 человек
Появилось видео с места обрушения в жилом доме в Новосибирске
«Двенадцать лет борется с раком»: новосибирскому школьнику нужны 25 тысяч рублей на поездку в Москву
В Новосибирске произошло обрушение в многоквартирном доме: сообщают об одном погибшем
ГВАРДИЯ: хулиганство не пройдёт!
Поиски 73-летней сибирячки, которой надо было принимать лекарства, завершены
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
Под Новосибирском подросток нырнул с моста и исчез: его искали водолазы
В Новосибирске загорелся двухэтажный дом: внутри было два ребенка
Шел с папой за руку: в Новосибирске грузовик сбил 6-летнего мальчика
Погода в Новосибирске на 14 июля 2020 года: синоптики рассказали, стоит ли ехать на пляж
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
«Тебе корочки показать?»: сибиряки устроили скандал в автобусе из-за просьбы надеть маску
«Танец святого коронавируса»: трио Silenzium выпустило клип о COVID-19
«Кинули сверху сырое яйцо»: сибиряка возмутило неправильное хачапури в ресторане
«Маленькие такие, сами ползли к людям»: новосибирцы выхаживают трех брошенных бельчат
В Центральном парке Новосибирска строят новую детскую площадку
«Волосатенькие и бесстрашные»: спасенные ежата совсем не боятся человека
График отключения горячей воды в Новосибирске с 13 июля 2020 года: кому понадобятся кипятильники
В Новосибирске обнаружено тело женщины с перерезанной шеей. Но умерла она не из-за этого…
Убил брата отверткой: СКР возбудил дело против 56-летнего уголовника
Интернет-мошенники придумали новую уловку – верят даже прожженные скептики