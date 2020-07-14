В Новосибирской области коронавирус выявили у 7505 человек: новые данные о заболевших
Во вторник, 14 июля, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 119 человек. Таким образом, общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 7505 человек. К слову, большая их часть уже выздоровели — 5 367 пациентов.
— К сожалению, за последние сутки от коронавируса умерли еще два человека. Это пожилые мужчина и женщина. Общее количество умерших от коронавируса достигло 148 человек. В реанимации сейчас находятся 84 человека, на ИВЛ — 17 пациентов, — рассказали в оперштабе регионального правительства.
Напомним, в регионе разрешили работать торговым центрам, ранее возобновили свою деятельность летние веранды кафе и ресторанов, открыли зоопарк. По-прежнему не работаю кинотеатры и фитнес-клубы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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