В Новосибирской области коронавирус выявили у 7505 человек: новые данные о заболевших

14 Июль 2020 2020-07-14T07:10:02+03:00

Коронавирус обнаружили еще у 119 человек.

За последние сутки инфекцию нашли еще у 119 человек

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Во вторник, 14 июля, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 119 человек. Таким образом, общее количество заболевших с начала эпидемии достигло 7505 человек. К слову, большая их часть уже выздоровели — 5 367 пациентов.

— К сожалению, за последние сутки от коронавируса умерли еще два человека. Это пожилые мужчина и женщина. Общее количество умерших от коронавируса достигло 148 человек. В реанимации сейчас находятся 84 человека, на ИВЛ — 17 пациентов, — рассказали в оперштабе регионального правительства.

Напомним, в регионе разрешили работать торговым центрам, ранее возобновили свою деятельность летние веранды кафе и ресторанов, открыли зоопарк. По-прежнему не работаю кинотеатры и фитнес-клубы.

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ИСТОЧНИК KP.RU