ГВАРДИЯ: хулиганство не пройдёт!

14 Июль 2020 2020-07-14T05:49:42+03:00

Группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ в Новосибирске в эти выходные дни выезжали на охраняемые объекты чаще всего для пресечения хулиганских действий

Изменить размер текста: A A

11 июля в 07:46 сигнал тревоги поступил из табачного киоска, находящегося на ул. Трикотажная в Дзержинском районе. Продавец попросила вывести пьяного мужчину, который мешал работать. Бойцы ГБР вывели назойливого посетителя.

11 июля в 10:55 конфликтная ситуация возникла в Ленинском районе в офисе компании по изготовлению пластиковых окон. Недовольные клиенты требовали вернуть оплаченные за услуги деньги, но предъявляли претензии агрессивно, не стесняясь использовать ненормативную лексику, чем напугали персонал. Прибывшие на вызов бойцы ГБР урегулировали конфликт – скандальных клиентов вывели из заведения и разъяснили им порядок разрешения споров по качеству услуг.

11 июля в 15:13 в павильоне по продаже сотовых телефонов на пл. К. Маркса покупатели, выбирая товар, также решили общаться с продавцом с использованием нецензурной лексики. Продавец нажала кнопку тревожной сигнализации и известила хулиганов о том, что сейчас приедет ГБР. Молодые люди не стали дожидаться приезда охраны и быстро покинули магазин.

12 июля в 00:42 группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в ресторан, расположенный в Центральном районе на Красном проспекте. Менеджер сообщила, что нажала кнопку тревожной сигнализации т. к. несколько находящихся в пьяном состоянии молодых людей на её просьбу покинуть заведение ввиду его закрытия заявили, что никуда уходить не намерены. Загулявшей компании пришлось покинуть закрывающееся заведение.